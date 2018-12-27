Акция "Наши дети" поздравила воспитанников в SOS-Детской деревне в Марьиной Горке

С каждым днем все больше праздничных локаций на карте добрых дел. Благотворительную акцию "Наши дети" подхватывают в разных уголках страны.

Так, новогоднее волшебство вчера подарили воспитанникам SOS-Детской деревни в Марьиной Горке. В качестве подарков не только сладкие угощения, но и спортивный инвентарь. Он оказался как раз кстати перед новым сезоном по мини-футболу: команда из Марьиной Горки успешно выступает в детской лиге. Всего же в так называемой Детской деревне живут более полусотни ребят. Для гостей они подготовили новогоднее театрализованное шоу.