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Акция "Наши дети" побывала в гостях у воспитанников дома № 7 - "Семь Я"

Благотворительная акция "Наши дети" продолжает радовать и помогать ребятам, которые нуждаются в заботе и ласке. Море веселья и улыбок, а также звонкий смех - с таким настроением накануне получали поздравления и подарки воспитанники детского дома № 7 - "Семь Я".

В этом году мальчишек и девчонок пригласили на каток, который находится рядом с Национальным стадионом "Динамо". А поздравляли ребят, кроме работников самой арены, Федерация легкой атлетики и футбольный клуб "Динамо-Минск".

Подарки получились адресные - именно то, что сегодня этим мальчишкам и девчонкам больше всего необходимо. Многие ребята признались, что на коньках стоят впервые, но готовы и дальше оттачивать свое мастерство катания.

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