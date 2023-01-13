Акция "Наши дети" побывала в гостях у воспитанников дома № 7 - "Семь Я"

Благотворительная акция "Наши дети" продолжает радовать и помогать ребятам, которые нуждаются в заботе и ласке. Море веселья и улыбок, а также звонкий смех - с таким настроением накануне получали поздравления и подарки воспитанники детского дома № 7 - "Семь Я".

В этом году мальчишек и девчонок пригласили на каток, который находится рядом с Национальным стадионом "Динамо". А поздравляли ребят, кроме работников самой арены, Федерация легкой атлетики и футбольный клуб "Динамо-Минск".