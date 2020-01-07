Акция "Наши дети" пришла к воспитанникам Могилевского центра медицинской реабилитации

Здесь проходят лечение свыше полусотни ребятишек всего региона. У большинства диагноз ДЦП. Однако добрые сердца педагогов и врачей творят поистине чудеса. Детей удается научить разговаривать и ходить. В гости с подарками к ним приехали волонтеры, а также представители Белорусского детского фонда и Фонда мира, Красного Креста и шефы.



Помимо сладких наборов воспитанникам, подарок вручен и центру. Это современный иппотренажер, который ускорит выздоровление детей.



