Поделиться душевным теплом, подарить праздник детям и поддержать взрослых! Благотворительная акция "Наши дети" пришла в детский дом семейного типа Захаровых в столице. Сейчас там воспитываются 7 мальчиков и девочек. Любовью и заботой их окружает мама Анжелика. Поздравить большую и дружную семью вместе с Дедом Морозом пришла и депутат Палаты представителей Марина Ленчевская. Гостей встретили новогодним шоу талантов: рассказывали стихи, пели песни, подготовили и хендмейд подарки.



Новогодний марафон богат такими теплыми встречами. Взрослым важно дойти к каждому ребенку, осуществить маленькие или большие мечты и подарить веру в добро и чудеса.