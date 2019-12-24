Акция "Наши дети" пришла в детский реабилитационный центр в Молодечно

В канун Нового года дети с особым трепетом ждут волшебства и встречи с героями любимых сказок. В хороводе с Дедом Морозом закружились и воспитанники детского реабилитационного центра в Молодечно. Здесь помогают влиться в общество более чем 150 ребятам всех возрастов с психофизическими отклонениями. Новогоднее торжество каждый ждет с нетерпением - в этот день в центре полно гостей с подарками. Сюда уже не первый год заглядывают представители Академии управления, Верховного суда, парламента и множество других неравнодушных к особым детям организаций. Для воспитанников подготовили сказочное приключение, в котором участвовали все желающие.



В этом году благодаря акции "Наши дети" в центре обновили часть мебели, заменили окна, купили оборудование для развивающих игр. И, конечно, не забыли про сладости. Марафон подарков уже охватил все уголки страны и будет идти и после Нового года.



