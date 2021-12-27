Акция "Наши дети" пришла в Могилевский специализированный дом ребенка

Акция "Наши дети" - это не только конфеты. Это и медицинское оборудование, это игры развивающие для детей, это детская одежда. Это ремонт помещений Могилевского специализированного Дома ребенка. Прямо невозможно за пару минут интервью охватить все. Очень много. Мы от души благодарны.

Наталья Александрович, главврач Могилевского специализированного дома ребенка