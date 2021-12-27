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Акция "Наши дети" пришла в Могилевский специализированный дом ребенка

Акция "Наши дети" продолжает свой праздничный марафон по стране. Новогодний праздник пришел и в Могилевский специализированный дом ребенка. Сейчас здесь на воспитании и лечении 70 ребятишек в возрасте от нескольких недель до трех лет. Они остались без попечения родителей. Но не без заботы и внимания со стороны взрослых.

Акция "Наши дети" - это не только конфеты. Это и медицинское оборудование, это игры развивающие для детей, это детская одежда. Это ремонт помещений Могилевского специализированного Дома ребенка. Прямо невозможно за пару минут интервью охватить все. Очень много. Мы от души благодарны.
Наталья Александрович, главврач Могилевского специализированного дома ребенка

В этом году исполнилась главная мечта 27 воспитанников Могилевского дома ребенка. Малыши вернулись в семью.

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