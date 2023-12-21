Благотворительная акция "Наши дети" продолжает дарить праздник юным белорусам. Ребят ждут новогодние спектакли и уютные домашние встречи, а еще выставки, флешмобы. Зимняя традиция сейчас объединяет все регионы страны. Новые маршруты марафона добра - в сюжете Елены Витко.

Вы помните чувство, когда отправляли письмо Деду Морозу? Когда ждали подарки под елкой и так надеялись увидеть доброго волшебника? Сегодня же мы знаем точно: за новогодними чудесами стоят взрослые.

Праздник пришел во все регионы: так ярко, например, курсирует колонна пожарной техники. Масштабируя добро, спасатели присоединились к марафону "Наши дети". Сегодня это Молодечненская санаторная школа-интернат. Было и камерное шоу, и даже зимний город безопасности.

Хорошая добрая белорусская традиция под руководством нашего главы гоcударства проводятся такие замечательные мероприятия для наших детей, для людей, которые нуждаются во внимании, в помощи. Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси

Музыкальный сюрприз, но уже с брутальным колоритом. Такое зажигательное шоу подготовили для воспитанников Узденской санаторной школы-интерната. С творческим подарком приехали курсанты Военной академии.

В поздравительной эстафете и Министерство внутренних дел. По форме, но без строгого устава: так гостей встречали в специализированном лицее МВД. К Новому году и новые тренажеры. Вручили сертификат на покупку спортивного оборудования и телевизора.

Под патронажем органов внутренних дел во всех областях находятся 200 специальных школ, школы-интернаты. Мы не только приезжаем на акции с подарками к Новому году, но и смотрим, что необходимо сделать, что необходимо детям. Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

Душевное тепло, искренность и внимание. Все это и есть акция "Наши дети". В период рождественских праздников она объединяет всю Беларусь. От Жодино и Марьиной Горки, до Слуцка и Березино. Географию сегодня можно было изучать и в столичном Дворце культуры ветеранов.





На сцене - новогодняя сказка. А в зрительном зале - счастливые взгляды и восторженные улыбки. Здесь проходит областная профсоюзная елка. Интерактивный спектакль объединил более 400 малышей со всего Центрального региона. Вместе с любимыми персонажами они поют, танцуют и, конечно, мечтают.

Зимний мюзикл - или еще одно яркое событие в копилку сестер Александры и Мирославы Колковских. Родом из многодетной семьи Столбцовского района. Отличницы и начинающие артистки. Сегодня вдохновлялись искусством и вместе со всеми "включили" праздничный режим.

И пусть новогодняя почта еще "собирает заказы", первые подарки получены. В театрализованное шоу погрузились малыши от 4 до 16 лет. Всего в Минской области запланировано более 150 подобных елок.

Любое поколение хочет, чтобы наши дети жили еще лучше. Самое главное - это воспитание. А воспитание через такие мероприятия, через заботу. Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов