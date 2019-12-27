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Акция "Наши дети" продолжает исполнять желания
продолжает исполнять желания.
Те, кто не понаслышке знает о полете мечты, подарили сказку маленьким пациентам.
Накануне солдаты и офицеры командования Военно-воздушных сил и войск ПВО заглянули с подарками в Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов. Для воспитанников военные приготовили новогодний концерт с армейским колоритом. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети отгадывали загадки и водили хороводы.
Исполком СНГ поздравил детей из паллиативного хосписа "Лесная поляна"
Новогоднее поздравление получили и маленькие пациенты паллиативного хосписа "Лесная поляна". Ребят навестили представители Исполнительного комитета СНГ. По традиции хоспис они посещают уже в пятый раз. В этом году детям подарили бытовую технику, наборы для творчества и денежные сертификаты.
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