ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Акция "Наши дети" продолжает исполнять желания

Акция "Наши дети"

продолжает исполнять желания.

Те, кто не понаслышке знает о полете мечты, подарили сказку маленьким пациентам.

Накануне солдаты и офицеры командования Военно-воздушных сил и войск ПВО заглянули с подарками в Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов. Для воспитанников военные приготовили новогодний концерт с армейским колоритом. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети отгадывали загадки и водили хороводы.

Исполком СНГ поздравил детей из паллиативного хосписа "Лесная поляна"

Новогоднее поздравление получили и маленькие пациенты паллиативного хосписа "Лесная поляна". Ребят навестили представители Исполнительного комитета СНГ. По традиции хоспис они посещают уже в пятый раз. В этом году детям подарили бытовую технику, наборы для творчества и денежные сертификаты.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все