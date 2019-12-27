Акция "Наши дети" продолжает исполнять желания

продолжает исполнять желания.

Те, кто не понаслышке знает о полете мечты, подарили сказку маленьким пациентам.

Накануне солдаты и офицеры командования Военно-воздушных сил и войск ПВО заглянули с подарками в Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов. Для воспитанников военные приготовили новогодний концерт с армейским колоритом. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети отгадывали загадки и водили хороводы.

Исполком СНГ поздравил детей из паллиативного хосписа "Лесная поляна"

