3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Акция "Наши дети" продолжает исполнять желания маленьких белорусов
К воспитанникам Витебского детского дома с поздравлениями приехал руководитель области Николай Шерстнев. Под новогодней елкой сразу несколько полезных подарков - мультиборд, музыкальный центр, телевизор. Все малыши также получили наборы сладостей. Для гостей воспитанники детского дома подготовили новогоднее представление и пригласили взрослых в хоровод.
В Витебском детском доме заботятся о детях в возрасте от трех до18 лет. Для многих главное желание уже сбылось. Новый год 57 воспитанников встретят в семьях.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов