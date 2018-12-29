Акция "Наши дети" продолжает исполнять желания маленьких белорусов

К воспитанникам Витебского детского дома с поздравлениями приехал руководитель области Николай Шерстнев. Под новогодней елкой сразу несколько полезных подарков - мультиборд, музыкальный центр, телевизор. Все малыши также получили наборы сладостей. Для гостей воспитанники детского дома подготовили новогоднее представление и пригласили взрослых в хоровод.



