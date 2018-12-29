ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Акция "Наши дети" продолжает исполнять желания маленьких белорусов

К воспитанникам Витебского детского дома с поздравлениями приехал руководитель области Николай Шерстнев. Под новогодней елкой сразу несколько полезных подарков - мультиборд, музыкальный центр, телевизор. Все малыши также получили наборы сладостей. Для гостей воспитанники детского дома подготовили новогоднее представление и пригласили взрослых в хоровод.

В Витебском детском доме заботятся о детях в возрасте от трех до18 лет. Для многих главное желание уже сбылось. Новый год 57 воспитанников встретят в семьях.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все