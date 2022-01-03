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Акция "Наши дети" продолжает праздничный марафон в Могилевской области, скоро заглянет и в Бобруйск

Самая добрая и волшебная акция "Наши дети" продолжает праздничный марафон. Почти полторы тысячи подарков уже вручены воспитанникам домов семейного типа, центров редукционно-развивающего обучения Могилевской области, детям, оставшимся без попечения родителей. Сегодня ребята со всего региона стали участниками большой игровой программы со сказочными героями и театрализованным представлением, которое развернулось на сцене областного центра творчества.

Мы приехали из Бобруйска. У нас детский дом семейного типа, у нас 10 детей несовершеннолетних воспитываются. Нам очень понравился праздник, спектакль. Спасибо огромное за подарки, за этот чудесный волшебный день.
Галина Варичева, родитель-воспитатель детского дома семейного типа
Хочется сказать огромное спасибо Белорусскому детскому фонду, который каждый год устраивает нам такую сказку.
Ирина Мясникова, родитель-воспитатель детского дома семейного типа

Акция "Наши дети" совсем скоро заглянет и в Бобруйск. Сказочное представление подарит областной театр для ребят со сложной судьбой.

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