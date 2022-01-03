Акция "Наши дети" продолжает праздничный марафон в Могилевской области, скоро заглянет и в Бобруйск

Мы приехали из Бобруйска. У нас детский дом семейного типа, у нас 10 детей несовершеннолетних воспитываются. Нам очень понравился праздник, спектакль. Спасибо огромное за подарки, за этот чудесный волшебный день.

Галина Варичева, родитель-воспитатель детского дома семейного типа