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Акция "Наши дети" продолжает праздничный марафон в Могилевской области, скоро заглянет и в Бобруйск
Самая добрая и волшебная акция "Наши дети" продолжает праздничный марафон. Почти полторы тысячи подарков уже вручены воспитанникам домов семейного типа, центров редукционно-развивающего обучения Могилевской области, детям, оставшимся без попечения родителей. Сегодня ребята со всего региона стали участниками большой игровой программы со сказочными героями и театрализованным представлением, которое развернулось на сцене областного центра творчества.
Мы приехали из Бобруйска. У нас детский дом семейного типа, у нас 10 детей несовершеннолетних воспитываются. Нам очень понравился праздник, спектакль. Спасибо огромное за подарки, за этот чудесный волшебный день.
Хочется сказать огромное спасибо Белорусскому детскому фонду, который каждый год устраивает нам такую сказку.
Акция "Наши дети" совсем скоро заглянет и в Бобруйск. Сказочное представление подарит областной театр для ребят со сложной судьбой.
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