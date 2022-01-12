Акция "Наши дети" продолжает благотворительный марафон по Беларуси

Для детских улыбок необходимы лишь забота, ласковое слово, внимание и немного подарков. Кажется, так просто. Но именно этого им порой так не хватает. Но благодаря акции "Наши дети" звонкий смех малышей разносится по всей стране. Марафон утренников, поздравлений не останавливается. В маршруте Могилев, Осиповичи и Витебск. Андрей Ястребов собрал яркие моменты.

Быстрорастущий микрорайон Спутник. Свыше 15 тысяч жителей. И вся необходимая инфраструктура: магазины, больница, поликлиника, большая школа и несколько детских садов. Еще один в подарок для 200 ребятишек. Уникальный для региона проект.

Одноэтажный детский сад, который собран из экологически чистых материалов, в том числе дерева. Десять групп словно трансформеры превращаются из игровых в спальные. У каждой свой выход на детские площадки. А еще современная кухня.



С подарками сюда заглянули и шефы - игрушки, самые добрые пожелания. И, конечно, праздничный концерт с участием малышей.



Инвестиции в наших детей. А инвестиции в наших детей - это, конечно же, инвестиции в наше будущее, будущее нашей страны. Буквально через несколько дней будет торжественное открытие детского садика в городе Бобруйске на 240 мест. Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома





Подарки принимали и воспитанники Калиновского детского сада-средней школы, у которой двойной праздник. В Год исторической памяти ей присвоено имя дважды Героя Советского Союза Ивана Черняховского. Самый молодой командующий фронтом в 1944 освобождал Дубровенскую землю.

Кстати, школьники вместе с педагогами провели большую исследовательскую работу. А еще связались с потомками полководца. Юным наследникам Победы они прислали видеообращение.





Порядка 60 школ Витебской области уже носят имена героев. Только за 2021 год 16 школ такое имя получили. Еще 21 школа борется за присвоение на данный момент. Вспоминая о великих полководцах, дети волей-неволей начинаются интересоваться судьбой своих дедушек, бабушек, прабабушек. Начинают смотреть их наградные листы. Начинают смотреть боевой путь, который они прошли, тем самым как бы возвращаясь в историю своей семьи. Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов



Тоже своей семьей, но уже педагоги называют воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения в Осиповичах. 65 ребят, которым забота и внимание нужны больше, чем остальным. Здесь их обучают коммуникации, дают консультации родителям. БРСМ по доброй традиции исполнил мечты детей. Финал акции "Чудеса на Рождество" стал для них настоящим праздником.



Самая добрая акция продолжает свой благотворительный марафон по стране. До 14 января подарки, сюрпризы и хорошее настроение она принесет тем, кто в ответ дарит свою искреннюю улыбку и делится своими мечтами с взрослыми - нашим детям.