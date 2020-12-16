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Акция "Наши дети" продолжается. Накануне у главной елки в столичном парке Горько поздравили деток-сирот из детских домов семейного типа

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