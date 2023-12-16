Акция "Наши дети" проходит по всей Беларуси

Беларусь окунулась в предпраздничное настроение, наполненное яркими представлениями, детскими утренниками и, конечно, подарками. В стране стартовала акциядобра "Наши дети".

Символическое открытие дали накануне врезиденции белорусского Деда Мороза.Благодаря телемостуучастие принялавсяБеларусь.За месяцблаготворительного марафонадушевное теплои подарки получат более миллиона детей.Многие из нихуже написали письмаДеду Морозу.Некоторые доставили свои конверты с заветными желаниями сами в Беловежскую пущу. А ученики Видомлянской средней школы уже получили свой первый новогодний подарок. Мультимедийный проектор детям привезли гости из Минска.

