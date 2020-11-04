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Акция "Наши дети" пройдет с соблюдением антиковидных мер

Традиционная акция "Наши дети" в этом году пройдет с соблюдением антикоронавирусных мер. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время заседания оргкомитета в формате видеоконференции. Вице-премьер отметил, что Новый год должен пройти для детей радостно вне зависимости от любых инфекций. И каждый ребенок должен почувствовать заботу взрослых. А для того, чтобы провести мероприятие безопасно, важно соблюдать физическое дистанцирование, использовать маски и антисептики.

Акция “Наши дети” стартует уже 10 декабря. Планируется, что в рамках мероприятия с Новым годом поздравят более 15 тысяч детей-сирот и ребят с инвалидностью. Всего на повестке - посещение более 90 детских социально значимых объектов - от школ-интернатов, социальных приютов до центров развивающего обучения и реабилитации.

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