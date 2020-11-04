Акция "Наши дети" пройдет с соблюдением антиковидных мер

Традиционная акция "Наши дети" в этом году пройдет с соблюдением антикоронавирусных мер. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время заседания оргкомитета в формате видеоконференции. Вице-премьер отметил, что Новый год должен пройти для детей радостно вне зависимости от любых инфекций. И каждый ребенок должен почувствовать заботу взрослых. А для того, чтобы провести мероприятие безопасно, важно соблюдать физическое дистанцирование, использовать маски и антисептики.