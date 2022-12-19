Самая добрая благотворительная акция "Наши дети" расширяет свою географию. Праздничный маршрут пополнился рождественскими балами, вручением подарков ребятишкам из Могилева, Гомеля и Минска. Оргтехника, спортивный инвентарь, сладости. Эти эмоции запомнятся надолго.

Новогодняя премьера для могилевчанина Кирилла Букатенко, до этого участника многочисленных танцевальных конкурсов. Но увлечение не бросил, даже поступив в Могилевское областное кадетское училище. Здесь ребят воспитывают настоящими патриотами, каждый из них мечтает в будущем стать офицером. Но по уже доброй традиции в конце года погружаются не в строевую и военную подготовку, а изучают танцевальные па.



Занимаюсь уже десятый год спортивными бальными танцами. Такие, как полька, вальс, я уже давно знаю. Для меня стал в новизну полонез, потому что раньше не танцевал. Да, пришлось потрудиться, чтобы его выучить. И надеюсь, что все сегодня получится. Кирилл Букатенко, кадет Могилевского областного кадетского училища имени Героя Советского Союза Е. Николаенко



Зал торжественных обрядов в этом году распахнул двери для участников самой доброй благотворительной акции "Наши дети". В гостях у кадетов представители силовых ведомств, шефы, в том числе Министерство спорта и туризма. Конечно, с подарками. Гаджеты, сертификаты, в том числе на приобретение спортивного инвентаря и сладости. Все, чтобы праздник запомнился. И, конечно, рождественский бал.



Задача взрослых - подарить нашим детям тепло, радость, уют. И Министерство спорта и туризма традиционно является участником таких акций. Всегда дарим подарки с нашей спецификой. И сегодня мы хотим вручить подарки, связанные со спортивным инвентарем, спортивной амуницией. Олег Андрейчик, замминистра спорта и туризма Беларуси



Хочется поблагодарить гостей за то, что посетили наше мероприятие, за то, что подарили столько подарков, а тем более новогоднее настроение. И хочется пожелать всей нашей родине Беларуси, всем белорусам мирного неба над головой, а всем детям побольше подарков. Владислав Михалев, старшина Могилевского областного кадетского училища имени Героя Советского Союза Е. Николаенко



Праздник побывал и в специализированном доме ребенка в Слуцке. Тут воспитывают малышей с непростой судьбой. Те, кто остался совсем без родителей либо без попечения - с особенностями психофизического развития. Но не без внимания взрослых. Без подарков никто не остался и сегодня. В роли волшебников выступили сотрудники милиции центрального региона, представители Белорусского союза женщин.



В канун Рождества и Нового года всегда приятно делать подарки, особенно тем, кто в них нуждается, - нашим детям. В рамках благотворительной акции мы посетили Слуцкий специализированный дом ребенка, где ребятам было подарено все самое необходимое. Часть подарков была куплена за деньги, полученные мною в качестве компенсации морального вреда в рамках судебного заседания. Евгений Баранов, замкомандира оперативной роты по ИРиКО ОМОН УВД Миноблисполкома



Белоснежные платья, элегантные наряды. Для бала Дворец Румянцевых и Паскевичей подходит идеально - антураж эпохи сохранен в первозданном виде. Танец же для этой танцевальной пары - родная стихия. Выступают в заслуженном хореографическом ансамбле, и в учебе успехов хватает - в числе приглашенных на бал самых одаренных. Эмоции переполняют.



Ощущения такие, что мы вернулись в прошлое. Необычные ощущения. Алексей Кустов, учащийся Уваровичского центра детского творчества



Я, находясь здесь, обрела много новых знакомых, мы находимся в кругу таком очень дружелюбном. Все перезнакомились, все уже друг друга знают по именам. Мария Кабаева, учащаяся Уваровичского центра детского творчества



Областной бал. Более сотни юношей и девушек из разных уголков региона, лидеры в учебе, спорте, талантливые и активные. За самые яркие успехи уходящего года - отдельное признание и награды. Все ради того, чтобы вдохновить ребят на новые свершения.



Это победители различных творческих конкурсов, олимпиад, соревнований, состязаний, дети-лидеры, волонтеры. Именно они сегодня удостоены чести открывать губернаторский бал Гомельской области. Елена Клочкова, начальник отдела главного управления образования Гомельского облисполкома



Очень необычно и волнительно, потому что я никогда не участвовала в таких мероприятиях. Рада, что мне представилась, такая возможность. Мне безумно тут нравится. Анастасия Баранова, учащаяся Речицкого районного лицея



В этом году самая добрая и волшебная акция заглянет в каждый регион, к каждому юному жителю Беларуси. Уже более 20-ти лет благородная инициатива показывает, кто для страны является истинной ценностью - "Наши дети".

