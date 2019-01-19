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Акция "Наши дети" с подарками приехала в Чечерскую детско-юношескую спортивную школу

В этом году участниками акции "Наши дети" стали более 15 000 маленьких белорусов.

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