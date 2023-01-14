Акция "Наши дети": сотрудники МВД подарили 9-летней минчанке инвалидную коляску

Сотрудники Министерства внутренних дел подарили 9-летней минчанке инвалидную коляску в рамках акции "Наши дети", пишет БелТА.

Все началось с того, что неравнодушные школьники, решившие поучаствовать в акции МВД "Письмо министру", второклассники Виктория Шиндюк и Максим Анаприенко рассказали министру внутренних дел Ивану Кубракову о 9-летней минчанке Полине Кий, у которой серьезное заболевание, из-за которого она не может ходить, разговаривать и играть. В письме дети рассказали, что ее родители все эти годы сражаются за жизнь и здоровье дочери. Послание произвело на главу МВД впечатление и девочке решили подарить инвалидную коляску.



13 января в общежитие к семье Кий с подарками от министра внутренних дел приехала ведомственная делегация. Мать Полины Юлия Кий, встречая гостей, призналась, что это медицинское оборудование нового поколения значительно улучшит качество жизни ее дочери.



"Мы привыкли, что милиционеры всегда приходят на помощь тем, кто оказался в трудной ситуации, защищают от преступников и правонарушителей. Но сейчас нашей семье помогли просто по-человечески, проявив участие и сострадание. Полина сможет не только гулять во дворе, но и совершать более дальние поездки. Наша дочь также получит возможность познавать мир", - сказала она.



Представители делегации пообещали, что и в дальнейшем не оставят семью без помощи и поддержки.

