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Акция "Наши дети" в Дивинском детском доме
Акция "Наши дети" заглянула сегодня в гости и к воспитанникам Дивинского детского дома. Там проживают 29 ребят, которые остались без попечения родителей. Самому младшему воспитаннику всего 3 года. Детям устроили веселое представление с играми, песнями, и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой. Новогоднее торжество ребятам подарила семья Дмитрия Лукашенко. Праздник получился по-домашнему уютным. Девочки с родителями водили хороводы с воспитанниками дома, участвовали в конкурсах и рассказали о своих новогодних традициях.
Каждый воспитанник получил сладкий подарок. А еще гости устроили сюрприз для малышей. В детском доме недавно открылась младшая дошкольная группа. Для нее привезли развивающие игрушки. Воспитанники вручили семье ответные подарки: елочные украшения, которые сделали своими руками.
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