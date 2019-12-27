Акция "Наши дети" в Дивинском детском доме

Акция "Наши дети" заглянула сегодня в гости и к воспитанникам Дивинского детского дома. Там проживают 29 ребят, которые остались без попечения родителей. Самому младшему воспитаннику всего 3 года. Детям устроили веселое представление с играми, песнями, и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой. Новогоднее торжество ребятам подарила семья Дмитрия Лукашенко. Праздник получился по-домашнему уютным. Девочки с родителями водили хороводы с воспитанниками дома, участвовали в конкурсах и рассказали о своих новогодних традициях.



Каждый воспитанник получил сладкий подарок. А еще гости устроили сюрприз для малышей. В детском доме недавно открылась младшая дошкольная группа. Для нее привезли развивающие игрушки. Воспитанники вручили семье ответные подарки: елочные украшения, которые сделали своими руками.



