Акция "Наши дети" в Могилевском областном кадетском училище и специализированном саду № 5 Гродно

Время делать добро и дарить радость каждому, кто в этом нуждается. Особенно самым маленьким белорусам. Волшебная акция "Наши дети" продолжает праздничный марафон. Где сегодня наступила зимняя сказка, расскажет Андрей Ястребов.

Уроки, строевая и физподготовка. К Новому году этот привычный для воспитанников Могилевского кадетского училища распорядок меняется. Приходится держать еще один экзамен - бальные танцы.

Вальс, полонез. Добрая и давняя традиция кадетов - встречать новогодние праздники балом. В том числе для Павла Котова. Для которого учеба в альма-матер - время исполнения желаний.

Бал - это еще и благодарность. За подарки, с которыми ежегодно приходят на праздник - меценаты, старшие коллеги, от банковской сферы, а также Министерства спорта и туризма. Спортивный инвентарь, компьютер, денежные сертификаты - все, чтобы праздник запомнился.

Праздник пришел и в специализированный сад № 5 Гродно. Здесь занимаются дети дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и зрения. В том числе и из детских домов города. В гости к ребятам приехала депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Елена Потапова. По ее инициативе в одной из групп будет установлена новая мебель - стеллажи и шкафчики, необходимые для организации игровой деятельности малышей. А еще - сладкие подарки и фрукты.