3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Акция "Наши дети" в Могилевском областном кадетском училище и специализированном саду № 5 Гродно
Время делать добро и дарить радость каждому, кто в этом нуждается. Особенно самым маленьким белорусам. Волшебная акция "Наши дети" продолжает праздничный марафон. Где сегодня наступила зимняя сказка, расскажет Андрей Ястребов.
Уроки, строевая и физподготовка. К Новому году этот привычный для воспитанников Могилевского кадетского училища распорядок меняется. Приходится держать еще один экзамен - бальные танцы.
Вальс, полонез. Добрая и давняя традиция кадетов - встречать новогодние праздники балом. В том числе для Павла Котова. Для которого учеба в альма-матер - время исполнения желаний.
Бал - это еще и благодарность. За подарки, с которыми ежегодно приходят на праздник - меценаты, старшие коллеги, от банковской сферы, а также Министерства спорта и туризма. Спортивный инвентарь, компьютер, денежные сертификаты - все, чтобы праздник запомнился.
Праздник пришел и в специализированный сад № 5 Гродно. Здесь занимаются дети дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и зрения. В том числе и из детских домов города. В гости к ребятам приехала депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Елена Потапова. По ее инициативе в одной из групп будет установлена новая мебель - стеллажи и шкафчики, необходимые для организации игровой деятельности малышей. А еще - сладкие подарки и фрукты.
Благотворительная акция "Наши дети" продлится в Беларуси до 10 января. За это время гостей примут детские дома, дома семейного типа, центры реабилитации. Праздничное настроение и, конечно же, подарки.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов