Акция "Наши дети" в спортивном формате объединила школьников в Воложине

Новогоднюю эстафету "Наши дети" сегодня подхватывают в спортивном формате. Команды из разных районов Минской области собрались в Воложине, чтобы вместе с белорусскими чемпионами принять участие в праздничной спартакиаде. Дети с ограниченными возможностями попробовали себя в баскетболе, гандболе и других активностях. Спортивный мастер-класс для них дали призеры и победители крупных международных стартов.



Чтобы поддерживать спортивную форму и дальше, участники получили подарки. Это экипировка для тренировок и спортивный инвентарь.



