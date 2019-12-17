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Акция "Наши дети" в спортивном формате объединила школьников в Воложине

Новогоднюю эстафету "Наши дети" сегодня подхватывают в спортивном формате. Команды из разных районов Минской области собрались в Воложине, чтобы вместе с белорусскими чемпионами принять участие в праздничной спартакиаде. Дети с ограниченными возможностями попробовали себя в баскетболе, гандболе и других активностях. Спортивный мастер-класс для них дали призеры и победители крупных международных стартов.

Чтобы поддерживать спортивную форму и дальше, участники получили подарки. Это экипировка для тренировок и спортивный инвентарь.

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