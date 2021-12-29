Акция "Наши дети" заглядывает в детские дома и дарит радость маленьким белорусам

В эти праздничные дни хочется верить, что все вопросы будут быстро и легко решаться. И особенно в добро и сказку верят дети. Ну, а мы - взрослые - можем сделать так, чтобы это волшебство для самых маленьких случалось, чтобы ни один ребенок не остался без внимания и подарков. Где сегодня звучал детский смех и исполнялись желания - покажем в нашем сюжете.





"Наши дети" в первом детском доме семейного типа в Витебском районе

"Если вам скучно, приходите к нам", - шутят в большой семье Тереховых. Оля, Дима, Миша, Коля, а еще Снежана, Диана, Максим и Женя лучше всех рассказывают новогодние стихи, а их мама и папа - самые радушные хозяева и любящие родители. 30 лет назад Любовь и Владимир взяли приемных детей на воспитание.

Семья Тереховых стала первым детским домом семейного типа в Витебском районе и одним из первых в стране. Супруги вырастили пятеро родных детей и воспитали 57 приемных.

Кем стали воспитанники, как налажен быт в большой семье, какие желания загадают в новогоднюю ночь - душевная беседа за чаем. Сегодня в гостях у Тереховых помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. Подарки - обязательно. Родители говорят: "Поддержку и внимание семья получает не только в праздники".

Настоящий праздник и у двух десятков больших семей из Городка. Подарок к Новому году - ключи от новых квартир. Новоселами станут 85 детей! В 40-квартирном доме предусмотрены и арендные квадратные метры - для молодых специалистов, которые приедут работать в район.

Еще один адрес благотворительного марафона "Наши дети" - социально-педагогический центр с приютом Ленинского района Минска. Там сегодня спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова стала гостьей новогоднего праздника. Каждому воспитаннику под елочкой оставила сладкий подарок. А для нужд центра очень кстати оказался сертификат на приобретение стиральной машины.

Праздничный переполох в РНПЦ детской хирургии

Дети и воспитатели тоже подготовили сюрприз - сделанные своими руками новогодние игрушки. Они украсят елку в Совете Республики. Праздничный переполох сегодня и в РНПЦ детской хирургии - сейчас там проходят лечение около сотни маленьких пациентов. И пусть врачи делают все возможное, новогодних чудес все равно много не бывает. Сегодня это доказали Дед Мороз и Снегурочка. Роль волшебника примерил и вице-премьер Игорь Петришенко.

Не остался без подарка и сам центр - совсем скоро в приемном отделении появится новый кондиционер.

Подарки от первого вице-премьера для многодетной семьи Сулковских

Новогодняя атмосфера и в доме многодетной семьи Сулковских. Здесь в любви и заботе подрастают пять детей. Вместе отмечают праздники, вместе трудятся. Поэтому подарок от первого вице-премьера Николая Снопкова - мотоблок - очень кстати. На этом приятные сюрпризы не закончились: под елкой дети нашли ноутбук, игрушки и сладкие подарки.

"Наши дети" в лидском детском доме семейного типа

Полина Кисель в лидском детском доме семейного типа уже 7-й год. На правах старшей отвечает за украшение комнат. Новый год признается, главный праздник, когда сбываются все мечты и можно получить самый заветный подарок.

В этом детском доме воспитываются десять ребят от 9 до 17 лет. Для мамы Елены Горбач все как родные живут настоящей семьей, любят принимать гостей.

Исполнить все желания ребят попытались настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Вместе со сказочными героями в гости заехал и Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович. Теперь у большой семьи есть два батута, качели и гора сладостей.