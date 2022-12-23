Акция "Наши дети" заглянула к воспитанникам Социально-педагогического центра Центрального района Минска

В рамках акции "Наши дети" волшебство заглянуло к воспитанникам Социально-педагогического центра Центрального района Минска. Здесь находятся 13 человек.

Для них подготовили настоящее новогоднее представление: хоровод с Дедом Морозом, песни и загадки. Не обошлось и без подарков. От Министерства энергетики центру вручили бытовую технику для кухни и сертификаты для укрепления материально-технической базы на сумму 5 тыс. рублей. А дети получили игрушки, сладкие призы и загадали свои заветные желания.