Акция "Наши дети" заглянула к воспитанникам Вилейской специальной общеобразовательной школы-интерната

Волейбол с министром культуры, праздничный хоровод и подарки под новогодней елкой - такой благотворительная акция "Наши дети" запомнится воспитанникам Вилейской специальной общеобразовательной школы-интерната. Это центр коррекционно-образовательного развития детей, в том числе оставшихся без родительской любви. Здесь помогают малышам с тяжелыми нарушениями речи и трудностями в обучении.

Педагоги используют инновационные способы обучения, отсюда и соответствующие подарки: интерактивный мультиборд и другое техническое оснащение. Конечно, под елкой книги и сладкие сюрпризы, а главное - настоящий праздник с новогодними волшебниками, тепло, внимание, забота и искренние улыбки от гостей.

Воспитанники третьих и четвертых классов Вилейской специальной общеобразовательной школы-интерната подготовили утренник-сказку с песнями и танцами!

Впервые здесь праздник "Наши дети" перерос и в спортивный поединок! Команда учреждения образования встретилась в товарищеском матче по волейболу со сборной Министерства культуры.