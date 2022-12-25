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Акция "Наши дети" заглянула к воспитанникам Вилейской специальной общеобразовательной школы-интерната
Волейбол с министром культуры, праздничный хоровод и подарки под новогодней елкой - такой благотворительная акция "Наши дети" запомнится воспитанникам Вилейской специальной общеобразовательной школы-интерната. Это центр коррекционно-образовательного развития детей, в том числе оставшихся без родительской любви. Здесь помогают малышам с тяжелыми нарушениями речи и трудностями в обучении.
Педагоги используют инновационные способы обучения, отсюда и соответствующие подарки: интерактивный мультиборд и другое техническое оснащение. Конечно, под елкой книги и сладкие сюрпризы, а главное - настоящий праздник с новогодними волшебниками, тепло, внимание, забота и искренние улыбки от гостей.
Воспитанники третьих и четвертых классов Вилейской специальной общеобразовательной школы-интерната подготовили утренник-сказку с песнями и танцами!
Впервые здесь праздник "Наши дети" перерос и в спортивный поединок! Команда учреждения образования встретилась в товарищеском матче по волейболу со сборной Министерства культуры.
Акция "Наши дети" принесла праздник не только в Вилейскую специальную общеобразовательную школу-интернат, но и взрослым города. А для всех желающих - новогодний концерт звезд белорусской эстрады!
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