Добрые дела в Год исторической памяти. Акция "Неделя леса" стартовала в Беларуси. Волонтеры по всей стране высадят свыше 17 миллионов деревьев. Лесовосстановительные работы организуют более чем на 2 тысячах объектов. Также лесхозы планируют отреставрировать около сотни мест массового отдыха и создать десятки памятных аллей. Не обойдется и без наведения порядка в лесном фонде. В январе, феврале и марте погода вызвала буреломы в некоторых областях страны.



Ежегодно белорусские лесоводы высаживают до 40 тысяч гектаров леса. При этом акцент делается на создании смешанных лесных культур. Это позволяет повышать устойчивость будущих лесов к различным биологическим и климатическим факторам. В прошлом году только в Минской области посадили свыше 6 миллионов деревьев, большинство хвойных пород.