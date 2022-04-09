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Акция "Неделя леса" стартовала в Беларуси
Добрые дела в Год исторической памяти. Акция "Неделя леса" стартовала в Беларуси. Волонтеры по всей стране высадят свыше 17 миллионов деревьев. Лесовосстановительные работы организуют более чем на 2 тысячах объектов. Также лесхозы планируют отреставрировать около сотни мест массового отдыха и создать десятки памятных аллей. Не обойдется и без наведения порядка в лесном фонде. В январе, феврале и марте погода вызвала буреломы в некоторых областях страны.
Ежегодно белорусские лесоводы высаживают до 40 тысяч гектаров леса. При этом акцент делается на создании смешанных лесных культур. Это позволяет повышать устойчивость будущих лесов к различным биологическим и климатическим факторам. В прошлом году только в Минской области посадили свыше 6 миллионов деревьев, большинство хвойных пород.
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