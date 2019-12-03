Акция "От сердца к сердцу" прошла в белорусской столице

Для воспитанников Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района столицы прошла акция "От сердца к сердцу". Мероприятие состоялось в одном из торговых центров столицы. В программе праздничный концерт, игры с ростовыми куклами и клоунами. Также во время праздника работала выставка детских рисунков.



Но на этом праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалида, не завершаются. В течение недели в различных заведениях столицы запланированы концертные программы, круглые столы и мастер-классы.



