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Акция "От сердца к сердцу" прошла в белорусской столице
Для воспитанников Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района столицы прошла акция "От сердца к сердцу". Мероприятие состоялось в одном из торговых центров столицы. В программе праздничный концерт, игры с ростовыми куклами и клоунами. Также во время праздника работала выставка детских рисунков.
Но на этом праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалида, не завершаются. В течение недели в различных заведениях столицы запланированы концертные программы, круглые столы и мастер-классы.
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