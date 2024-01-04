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Акция "От всей души" прошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов "Исток"

Объединить поколения и подарить внимание людям почтенного возраста. Акция "От всей души" 4 января заглянула в дом-интернат для престарелых и инвалидов "Исток". Здесь проживают 130 человек. Средний возраст подопечных - 88 лет.

Актив Центральной районной организации Белорусского союза женщин и сенаторы приехали поздравить их с новогодними праздниками - и не с пустыми руками. Кроме сладких угощений гости подарили интерактивные доски для декоративно-прикладного искусства и развития моторики, а также сертификат. Молодежь подготовила концертную программу, чтобы пожилые люди почувствовали заботу и внимание.

Пускай у них будет Новый год в душе, пускай люди улыбнутся. Главное, чтобы все понимали, что они нам нужны. Важно уважать и помогать им, находить время для людей пожилого возраста.
Надежда Великая, председатель Белорусского союза женщин Центрального района г. Минска

Акция "От всей души" проходит по инициативе главы государства уже второй год подряд и продлится до 15 января.

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