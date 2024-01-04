Акция "От всей души" прошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов "Исток"

Пускай у них будет Новый год в душе, пускай люди улыбнутся. Главное, чтобы все понимали, что они нам нужны. Важно уважать и помогать им, находить время для людей пожилого возраста.

Надежда Великая, председатель Белорусского союза женщин Центрального района г. Минска