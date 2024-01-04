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Акция "От всей души" прошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов "Исток"
Объединить поколения и подарить внимание людям почтенного возраста. Акция "От всей души" 4 января заглянула в дом-интернат для престарелых и инвалидов "Исток". Здесь проживают 130 человек. Средний возраст подопечных - 88 лет.
Актив Центральной районной организации Белорусского союза женщин и сенаторы приехали поздравить их с новогодними праздниками - и не с пустыми руками. Кроме сладких угощений гости подарили интерактивные доски для декоративно-прикладного искусства и развития моторики, а также сертификат. Молодежь подготовила концертную программу, чтобы пожилые люди почувствовали заботу и внимание.
Пускай у них будет Новый год в душе, пускай люди улыбнутся. Главное, чтобы все понимали, что они нам нужны. Важно уважать и помогать им, находить время для людей пожилого возраста.
Акция "От всей души" проходит по инициативе главы государства уже второй год подряд и продлится до 15 января.
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