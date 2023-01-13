Акция "От всей души" с подарками и теплыми словами заглянула в дом-интернат для ветеранов войны и труда "Світанак"

Это знак внимания, это благодарность им за их труд, за их вклад в развитие. Мы формируем это воспитание. Воспитание наших студентов, которые обучаются в нашем университете, в этом русле, потому что без знания истории, без знания нашей жизни, без опыта наших пожилых людей не может быть ни настоящего, ни будущего.

Сергей Рубникович, ректор БГМУ