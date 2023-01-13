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Акция "От всей души" с подарками и теплыми словами заглянула в дом-интернат для ветеранов войны и труда "Світанак"

Объединить поколения и уделить внимание каждому пенсионеру - подарки и теплые слова продолжают находить своих адресатов. Актив Белорусского государственного медуниверситета посетил дом-интернат для ветеранов войны и труда "Свiтанак". Здесь проживают более 60-ти человек. Самому старшему - 99 лет. Молодежь подготовила не только музыкальные и танцевальные номера. Заряд бодрости добавила и оздоровительная гимнастика. На десерт оставили фирменные угощения, которые студенты сделали сами. Несмотря на то что акция близится к завершению, наши мудрые белорусы уже ждут новых встреч.

Очень хорошо выступали, рассказывали, я довольна осталась. Мы приглашаем вас в следующий раз, чтобы вы к нам приезжали. Мы очень рады.
Раисия Загоровская, проживающая в доме-интернате для ветеранов войны и труда "Свiтанак"
Это знак внимания, это благодарность им за их труд, за их вклад в развитие. Мы формируем это воспитание. Воспитание наших студентов, которые обучаются в нашем университете, в этом русле, потому что без знания истории, без знания нашей жизни, без опыта наших пожилых людей не может быть ни настоящего, ни будущего.
Сергей Рубникович, ректор БГМУ

Эта акция проходит уже несколько недель по инициативе главы государства. И хоть в это воскресенье она завершается, внимания к старшему поколению меньше не станет.

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