"От всей души". В рамках республиканской акции в Лидский территориальный центр социального обслуживания населения приехали гости. Услугами учреждения пользуются около 2 тыс. человек. Пенсионеры посещают школу здоровья, обучаются компьютерной грамотности, изучают иностранные языки. Для них был организован праздничный концерт, а также памятные подарки.