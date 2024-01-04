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Акция "От всей души" - в праздничные дни людей золотого возраста посещают с подарками и поздравлениями
Бережно и с теплотой в Беларуси относятся к ветеранам, постояльцам домов престарелых, одиноким пожилым. Им внимание со стороны государства от адресной помощи, соцобслуживания до санаторно-курортного лечения и получения жилья. Один из примеров - благотворительная акция "От всей души", инициированная главой государства. В эти праздничные дни людей золотого возраста посещают гости с подарками и поздравлениями. С любовью и заботой к тем, кто передал и сохранил для нас самое ценное - мирное небо над головой, репортаж Дарьи Рачко.
Николай Кононович молод душой, танцует в зале под песню собственного сочинения. В свои чуть за 80 в хорошей физической форме - режиссер-постановщик, балетмейстер создал 4 ансамбля танца. Они, кстати, получили звание "народный". Секрет, говорит, прост - в любви к профессии.
Там, где душа, там всю жизнь будешь счастлив, потому что что-то сделано, что-то делается и хочется делать дальше.
У каждого из них непростая, но такая насыщенная жизнь. Они столько успели сделать! Здесь, в доме-интернате "Исток", для постояльцев организовали уход, медицинское обслуживание, есть культурная и даже трудовая терапия. А сегодня еще они принимали гостей - актив Союза женщин и сенаторы приехали поздравить с новогодними праздниками.
Пусть у них Новый год в душе, пускай люди улыбнутся. Главное, чтобы все понимали - они нам нужны. Нужно уважать, помогать.
И как они радуются подаркам, в душе до сих пор дети, мечтают о простом, например, отправится на море. Министр внутренних дел пообещал помочь исполнить заветное желание. Сегодня Иван Кубраков посетил дом для инвалидов в Острошицком Городке. Чтобы главные герои праздника смогли почувствовать заботу и внимание, для них молодежь подготовила музыкальные номера.
Сегодня я увидел, как у этих людей горели глаза. Здесь находится женщина, которая воспитала 10 детей. Она с такой восторженностью говорит о своих детях и внуках, как она их любит. Я хочу пожелать, чтобы любовью и вниманием были наделены все люди, которые находятся здесь.
Заслуженные ветераны труда, войны, благодаря им мы живем под мирным небом. Павел Ефимович Козлов служил связистом, принимал участие в освобождении Польши и Румынии. А после восстанавливал страну, накануне праздновал столетний юбилей.
Буквально в прошлом году на 9 Мая, когда мы были у Павла Ефимовича, договорились с ним и родственниками, что обязательно придем на 100-летие.
Это, скажем так, гордость нашего района и страны в целом. С благодарностью за мирное небо, под которым мы живем в нынешнее время.
Это была инициатива нашего Президента - создать еще одну добрую традицию. Когда все вместе, мы идем в гости к ветеранам, постояльцам домов престарелых и одиноким пожилым. Для этих людей важны не столько подарки. Самое бесценное - внимание и общение. Когда сердцем чувствуешь, что про тебя не забыли. С этим посылом Александр Лукашенко не раз обращался к молодежи.
Мы должны пойти вместе с вами к нашим старикам, которые сегодня одиноки. Есть сегодня и такие, о которых забыли дети. И порой дети не бедные. Но это старики. Все мы молодыми не будем. Мы все будем стариками, даже вы. Поэтому стариков не надо забывать.
Но и подарки к Новому году - это в Беларуси обязательно. Помимо витаминных и сладких сюрпризов, указом главы государства будет произведен перерасчет трудовых пенсий и их повышение в среднем на 10 % с 1 февраля. Все, чем сегодня по праву мы можем гордиться, это результат их многолетнего, порой нелегкого труда. Акция "От всей души" - это еще одно для нас напоминание.
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