Акция "От всей души" - в праздничные дни людей золотого возраста посещают с подарками и поздравлениями

Бережно и с теплотой в Беларуси относятся к ветеранам, постояльцам домов престарелых, одиноким пожилым. Им внимание со стороны государства от адресной помощи, соцобслуживания до санаторно-курортного лечения и получения жилья. Один из примеров - благотворительная акция "От всей души", инициированная главой государства. В эти праздничные дни людей золотого возраста посещают гости с подарками и поздравлениями. С любовью и заботой к тем, кто передал и сохранил для нас самое ценное - мирное небо над головой, репортаж Дарьи Рачко.

Николай Кононович молод душой, танцует в зале под песню собственного сочинения. В свои чуть за 80 в хорошей физической форме - режиссер-постановщик, балетмейстер создал 4 ансамбля танца. Они, кстати, получили звание "народный". Секрет, говорит, прост - в любви к профессии.

Там, где душа, там всю жизнь будешь счастлив, потому что что-то сделано, что-то делается и хочется делать дальше. Николай Котов, пенсионер

У каждого из них непростая, но такая насыщенная жизнь. Они столько успели сделать! Здесь, в доме-интернате "Исток", для постояльцев организовали уход, медицинское обслуживание, есть культурная и даже трудовая терапия. А сегодня еще они принимали гостей - актив Союза женщин и сенаторы приехали поздравить с новогодними праздниками.

Пусть у них Новый год в душе, пускай люди улыбнутся. Главное, чтобы все понимали - они нам нужны. Нужно уважать, помогать. Надежда Великая, председатель Белорусского союза женщин Центрального района г. Минска

И как они радуются подаркам, в душе до сих пор дети, мечтают о простом, например, отправится на море. Министр внутренних дел пообещал помочь исполнить заветное желание. Сегодня Иван Кубраков посетил дом для инвалидов в Острошицком Городке. Чтобы главные герои праздника смогли почувствовать заботу и внимание, для них молодежь подготовила музыкальные номера.





Сегодня я увидел, как у этих людей горели глаза. Здесь находится женщина, которая воспитала 10 детей. Она с такой восторженностью говорит о своих детях и внуках, как она их любит. Я хочу пожелать, чтобы любовью и вниманием были наделены все люди, которые находятся здесь. Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

Заслуженные ветераны труда, войны, благодаря им мы живем под мирным небом. Павел Ефимович Козлов служил связистом, принимал участие в освобождении Польши и Румынии. А после восстанавливал страну, накануне праздновал столетний юбилей.

Буквально в прошлом году на 9 Мая, когда мы были у Павла Ефимовича, договорились с ним и родственниками, что обязательно придем на 100-летие.

Это, скажем так, гордость нашего района и страны в целом. С благодарностью за мирное небо, под которым мы живем в нынешнее время. Петр Соловьев, глава администрации Октябрьского района г. Могилева

Это была инициатива нашего Президента - создать еще одну добрую традицию. Когда все вместе, мы идем в гости к ветеранам, постояльцам домов престарелых и одиноким пожилым. Для этих людей важны не столько подарки. Самое бесценное - внимание и общение. Когда сердцем чувствуешь, что про тебя не забыли. С этим посылом Александр Лукашенко не раз обращался к молодежи.

Мы должны пойти вместе с вами к нашим старикам, которые сегодня одиноки. Есть сегодня и такие, о которых забыли дети. И порой дети не бедные. Но это старики. Все мы молодыми не будем. Мы все будем стариками, даже вы. Поэтому стариков не надо забывать. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь