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Акция поддержки военной спецоперации в Украине прошла у российского посольства в Бейруте

Участники акции - сторонники ливанских национально-патриотических партий. Активисты держали в руках свечи и факелы в память о погибших российских военных. По словам организаторов, они занимают твердую позицию на стороне России, которая противостоит глобальному заговору США и НАТО. Арабские народы хорошо помнят преступления американской военщины на Ближнем Востоке, заявил один из партийных лидеров. С начала марта в ряде ливанских городов прошло несколько массовых мероприятий в поддержку военной операции России.

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