Акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти" проходит в Пружанском районе

В Пружанском районе сегодня вспоминают мирных жителей, которые погибли от рук фашизма. 57 сгоревших деревень и 11 тысяч загубленных жизней. Митинг-реквием прошел у монумента, который символизирует память обо всех уничтоженных населенных пунктах. Памятник в Пружанах установили в 2005 году. Он сделан ввиде догорающего пламени. Во время митинга зачитывали воспоминания выживших. Так, в январе 1944 года была сожжена деревня Байки. В огне погибли все 957 местных жителей, включая детей. Среди участников митинга узница концлагеря София Карпей. Младшего брата женщины фашисты замучили голодом.