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Акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти" проходит в Пружанском районе

В преддверии Дня Хатынской трагедии акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти" связала сотни точек на карте нашей страны. Белорусы несут цветы к мемориалам сожженных деревень.

Митинг-реквием в память о погибших

В Пружанском районе сегодня вспоминают мирных жителей, которые погибли от рук фашизма. 57 сгоревших деревень и 11 тысяч загубленных жизней. Митинг-реквием прошел у монумента, который символизирует память обо всех уничтоженных населенных пунктах. Памятник в Пружанах установили в 2005 году. Он сделан ввиде догорающего пламени. Во время митинга зачитывали воспоминания выживших. Так, в январе 1944 года была сожжена деревня Байки. В огне погибли все 957 местных жителей, включая детей. Среди участников митинга узница концлагеря София Карпей. Младшего брата женщины фашисты замучили голодом.

Если мы будем помнить прошлое, мы сможем правильно воспитывать современное поколение. Потому что это урок, который нам дало прошлое.

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