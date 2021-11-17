Акция протеста проходит возле Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Минске

Открыть глаза призывают неравнодушные люди в столице Беларуси. В эти минуты возле Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Минске проходит акция протеста против бездействия международных организаций в ситуации с гуманитарной катастрофой, устроенной польским режимом на границе.