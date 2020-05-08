Акция "Шчыры абед", посвященная 75-летию Великой Победы, продлится до конца июля

Столичный ресторан ежедневно готовит горячие обеды для 35 пострадавших от войны одиноких пожилых людей, а также бывших узников концлагерей. В рамках программы "Шчыры абед", организатором которой стал столичный образовательный центр, ресторанные угощения доставляют пожилым людям трижды в неделю. Акция, посвященная 75-летию Великой Победы, стартовала в начале мая и продлится до конца июля. Сегодня кроме обедов пожилые люди получают и поздравления.

Отметим, что доставку осуществляют бесконтактным способом, соблюдая все необходимые меры безопасности.



