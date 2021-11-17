Акция солидарности с беженцами на белорусско-польской границе прошла в Ираке

Судьба мигрантов, которых забросали гранатами и залили ядовитой жидкостью польские силовики, не оставляет равнодушными и их соотечественников. В Ираке прошла акция солидарности с беженцами.Протестующиесобралисьперед зданием ООН в Эрбиле, где проживают иракские курды. Так они выражают поддержку своим землякам, попавшим в беду на белорусско-польской границе.