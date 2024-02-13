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Профилактическая акция "Такси" проходит в Минске

ГАИ Минска проводит профилактическую акцию "Такси". Задача - исключить травмирование пассажиров в салоне такого транспорта.

Во время рейдов инспекторы напоминают о правилах дорожного движения. Пассажиры обязаны пристегиваться на переднем и задних сиденьях. У водителя должны быть при себе все необходимые документы.

Кроме этого сотрудники ГАИ проверяют и техническое состояние транспортных средств. От этого зависит безопасность перемещения во время неблагоприятных погодных условий.

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