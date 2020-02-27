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Акция "Цени свое здоровье" проходит в столице

Медики следят за здоровьем работников крупных предприятий и предлагают пройти обследование прямо на рабочем месте. Здесь же можно получить консультацию терапевта, измерить рост, вес, артериальное давление, а также проверить уровень сахара и сделать кардиограмму. Акция на столичных предприятиях проходит в несколько этапов. Специалисты успели провести профилактику неинфекционных заболеваний.После в программе - лекции и семинары на тему здорового образа жизни.

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