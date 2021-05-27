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Акция "Внимание - дети!" проходит в Беларуси с 25 мая по 5 июня
Буквально несколько шагов отделяют школьников от больших летних каникул. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции начали напоминать водителям о необходимости снижать скорость при подъезде к учреждениям образования и ездить с включаемыми фарами. Для удобства в столице модернизируют и дорожное полотно - сужают проезжую часть недалеко от школ, наносят новую разметку.
Одна из основных причин ДТП с участием детей - неправильное передвижение на велосипеде. Родителям следует напоминать о правильном поведении юным участникам дорожного движения и быть для них примером.
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