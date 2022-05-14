3.71 BYN
Акция "Восстановление святынь Беларуси" объединила активистов на территории прихода в честь Всех Святых
"Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера". В рамках межконфессиональной благотворительной акции волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" и Академии МВД благоустроили территорию Дома милосердия прихода в честь Всех Святых. Фронт работ определили от подрезки кустов, подвязки молодых деревьев в саду до зачистки и покраски светильников, урн, скамеек, а также различные работы с тротуарной плиткой.
Это ежегодная акция по восстановлению различных храмов, родников, воинских захоронений. Участниками акции являются наши активисты,волонтеры движения "Доброе сердце". Ежегодно порядка 200 ребят принимают участие в данной акции. К нам могут обратиться все желающие, кому нужна помощь, и мы никогда не отказываем, наши ребята с удовольствием приходят и помогают.
На территории Дома милосердия прихода в честь Всех Святых волонтеры будут работать и сегодня. В целом же акция проходит во всех районах столицы.