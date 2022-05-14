Акция "Восстановление святынь Беларуси" объединила активистов на территории прихода в честь Всех Святых

Это ежегодная акция по восстановлению различных храмов, родников, воинских захоронений. Участниками акции являются наши активисты,волонтеры движения "Доброе сердце". Ежегодно порядка 200 ребят принимают участие в данной акции. К нам могут обратиться все желающие, кому нужна помощь, и мы никогда не отказываем, наши ребята с удовольствием приходят и помогают.

Валерия Дорошенко, координатор волонтерского движения "Доброе сердце" Минского городского комитета БРСМ