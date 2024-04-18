Акция "Я, мы - помним!" охватит все районы Минска

Акцию "Я, мы - помним!" к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в столице проводит Минское жилищно-коммунальное хозяйство. Во дворах домов, где живут ветераны и бывшие узники концлагерей, наводят порядок, благоустраивают и озеленяют территорию. К доброму делу присоединяются жители города, молодежь, рабочие коллективы и общественные организации, волонтеры. Так, в Заводском районе по улице Бачило выросла небольшая уютная аллея.