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Акция "Я, мы - помним!" охватит все районы Минска

Акцию "Я, мы - помним!" к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в столице проводит Минское жилищно-коммунальное хозяйство. Во дворах домов, где живут ветераны и бывшие узники концлагерей, наводят порядок, благоустраивают и озеленяют территорию. К доброму делу присоединяются жители города, молодежь, рабочие коллективы и общественные организации, волонтеры. Так, в Заводском районе по улице Бачило выросла небольшая уютная аллея.

Акция охватит все районы столицы. Уже в эту субботу эстафету примет Советский. Поучаствовать в благоустройстве может каждый.

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