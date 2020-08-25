Акция "За Беларусь!" в Дзержинске

Митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия родной Беларуси проходят по всей стране.



Cегодня в Дзержинске состоялась акция "За Беларусь!". На центральной площади города собрались люди с государственной символикой. Среди сторонников действующей власти представители абсолютно разных профессий и поколений. Но говорили об одном - о желании поддержать выбранную страной стратегию движения. Собравшиеся не только скандировали патриотические лозунги, но и делились обеспокоенностью сложившейся ситуацией, когда люди поддаются влиянию раскачивающих массы протестных настроений, заявлений и обещаний телеграм-каналов. Сторонники белорусского лидера выступали за сохранение и приумножение тех ценностей и успехов, которые были достигнуты нашей страной за годы независимости.



В эти дни мероприятия с хештегом #любимуюнеотдадим проходят по всей стране. В эти минуты митинги начинаются в Свислочи на городской площади, а также в Минске на Комаровском рынке.



