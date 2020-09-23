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Акция "Зеленый двор вместе"
Минчанам предлагают посадить деревья в своих дворах. Принять участие в акции "Зеленый двор вместе" выразили желание уже более 700 человек. Отметим, что с начала нынешнего года в Минске высадили более 30 тысяч деревьев и 105 тысяч кустов, создано свыше 700 композиций, благоустроены территории рядом с предприятиями.
Владимир Лебедь, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома: "Акция "Зеленый двор вместе"традиционная. На сайтах Мингорисполкома и на сайтах администрации районов есть вкладка, куда любой человек может зайти и оставить свою заявку на то, в какой день и в каком месте может быть зеленое дерево, хотел бы посадить кустик своими руками. Администрация или же местное жилищно-коммунальное хозяйство с ним свяжется и предложит даже материал для посадки».
К концу года в минских дворах планируют установить около 100 модульных контейнерных площадок для раздельного сбора отходов. В целом при консервации мусоропроводов в столице надо разместить более 4 тысяч таких модулей.
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