Минчанам предлагают посадить деревья в своих дворах. Принять участие в акции "Зеленый двор вместе" выразили желание уже более 700 человек. Отметим, что с начала нынешнего года в Минске высадили более 30 тысяч деревьев и 105 тысяч кустов, создано свыше 700 композиций, благоустроены территории рядом с предприятиями.



Владимир Лебедь, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома: "Акция "Зеленый двор вместе"традиционная. На сайтах Мингорисполкома и на сайтах администрации районов есть вкладка, куда любой человек может зайти и оставить свою заявку на то, в какой день и в каком месте может быть зеленое дерево, хотел бы посадить кустик своими руками. Администрация или же местное жилищно-коммунальное хозяйство с ним свяжется и предложит даже материал для посадки».



К концу года в минских дворах планируют установить около 100 модульных контейнерных площадок для раздельного сбора отходов. В целом при консервации мусоропроводов в столице надо разместить более 4 тысяч таких модулей.



