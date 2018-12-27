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Акция "Зимний патруль" продолжится до конца школьных каникул

Отряды охраны правопорядка самой масштабной молодежной организации присоединились к ОСВОД, чтобы вместе предотвратить несчастные случаи на тонком льду водоемов. Совместная акция "Зимний патруль" продолжится до конца школьных каникул. Такие отряды помощи появятся на всех спасательных станциях ОСВОД. Сейчас толщина льда на некоторых водоемах всего пять-шесть сантиметров, а это довольно опасно.

Такую же совместную акцию ОСВОД и Республиканский союз молодежи планируют провести и на летних каникулах.

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