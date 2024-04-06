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Акцию "Автобус" проводит Госавтоинспекция Минска

Общественный транспорт под пристальным контролем столичной ГАИ. В эти выходные инспекторы дорожно-патрульной службы организуют профилактические мероприятия на дорогах Минска. Меры направлены на предупреждение ДТП с участием общественного транспорта.

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Сотрудники столичной ГАИ ориентированы на пресечение нарушений ПДД, совершаемых водителями автобусов. Особое внимание уделяется техническому состоянию и правомерности оборудования транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров с принятием необходимых мер административного воздействия, должностным лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств.

Дорожная милиция будет проводить рейды с применением негласного контроля и использованием видеофиксации.

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