Акцию "Автобус" проводит Госавтоинспекция Минска

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Сотрудники столичной ГАИ ориентированы на пресечение нарушений ПДД, совершаемых водителями автобусов. Особое внимание уделяется техническому состоянию и правомерности оборудования транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров с принятием необходимых мер административного воздействия, должностным лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств.