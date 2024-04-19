Акцию к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков проводит минское ЖКХ

"Я, мы - помним!"Акцию к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков проводит столичное ЖКХ. Во дворах домов, где живут ветераны и бывшие узники концлагерей, наводят порядок, благоустраивают и озеленяют территорию. К доброму делу присоединяются жители города, молодежь, трудовые коллективы и общественные организации, волонтеры. Так, в Заводском районе Минска, на улице Бачило, выросла небольшая уютная аллея.