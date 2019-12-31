По стране продолжает путешествие волшебство. Акцию "Наши дети" встретили в Кривичском спецучилище закрытого типа. Министр образования вручил воспитанникам 20 планшетов, телевизор, сладости и спортинвентарь. Поздравления воспитанники принимали и от студентов БГПУ. К слову, подростки тоже не остались в стороне, от них выступила команда КВН. Как отметил Игорь Карпенко, акция "Наши дети" уже поздравила свыше 800 тысяч детей.



Благотворительная акция "Наши дети" стартовала 9 декабря и продлится до 10 января.

