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Акцию "Наши дети" встретили в Кривичском спецучилище закрытого типа
По стране продолжает путешествие волшебство. Акцию "Наши дети" встретили в Кривичском спецучилище закрытого типа. Министр образования вручил воспитанникам 20 планшетов, телевизор, сладости и спортинвентарь. Поздравления воспитанники принимали и от студентов БГПУ. К слову, подростки тоже не остались в стороне, от них выступила команда КВН. Как отметил Игорь Карпенко, акция "Наши дети" уже поздравила свыше 800 тысяч детей.
Благотворительная акция "Наши дети" стартовала 9 декабря и продлится до 10 января.
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