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Актуальная информация из аэропорта Алматы

В Казахстан прибыл и корреспондент АТН Александр Камович, он находится в аэропорту Алматы. У него последняя информация. Подробности в видео.

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