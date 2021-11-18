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Актуальная информация из логистического центра и лагеря беженцев возле КПП к этому часу
На белорусско-польской границе остается много беженцев, не теряющих надежду дождаться гуманитарного коридора. Большинство же укрылись от холода и дождя в торгово-логистическом центре, туда сегодня доставили очередную партию гуманитарного груза с едой и детским питанием.
О том, что сейчас происходит в логистическом центре, расскажет Ксения Лебедева. Она выходит на прямую связь со студией. Ксения, добрый день. Вам слово. Наши съемочные группы продолжают работать в лагере возле КПП, где остается все меньше беженцев. На связь со студией выходит корреспондент Андрей Сыч. Подробности в видео.
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