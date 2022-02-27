Актуальная информация из ЦИК Беларуси по явке на голосование

Участки для голосования уже работают чуть болеечетырех часов. Всего в стране открыты свыше пяти с половиной тысяч мест, где можно отдать свой голос. Вся информация аккумулируется в Центризбиркоме. Там продолжает работатьАлександр Хоровец. У него последние данные по явке.



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