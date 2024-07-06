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"Актуальное интервью" с Александром Волошиным смотрите 6 июля на "Беларусь 1"
Белорусский опыт по целому ряду направлений может стать полезным для восстановления экономики Донбасса. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей заявил сенатор Совета Федерации Федерального собрания России от ДНР Александр Волошин. Регион, несмотря на боевые действия, развивается.
Сегодня в эфире "Беларусь 1" сенатор расскажет: Что лично его связывает с Беларусью? Кому нужен черный пиар на оздоровлении детей Донбасса в наших лагерях? Кто спонсор терроризма в регионе? И что скрывают европейские политики от своих граждан? А также какие белорусские технологии Донбасс уже сегодня заинтересован взять на вооружение.
Смотрите 6 июля после "Панорамы".
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