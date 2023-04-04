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"Актуальное интервью" с генеральным директором российского АСИ Светланой Чупшевой смотрите 4 апреля на "Беларусь 1"
Взаимодействие Беларуси и России укрепляется во всех сферах, а санкции как дополнительный стимул для развития в IT-секторе.
Об этом рассказала генеральный директор российского Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. В рамках проекта "Актуальное интервью" глава АСИ поделилась своим видением развития бизнес-среды в наших странах. Так, агентство готово поддержать начинающих предпринимателей и стартапы Союзного государства. Причем не только юридически, но и найти инвесторов.
Полную версию интервью со Светланой Чупшевой смотрите сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1".
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